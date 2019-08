Ⓒ DIJKSTRA BV

In deze nieuwe rubriek nemen we elke week het salaris van een beroepsgroep onder de loep. Deze week, na wat ophef: de keukenverkoper. Die kwam negatief in het nieuws toen de Autoriteit Consument en Markt drie ketens van De Mandemakers Groep een boete gaf vanwege misleidende verkoop op beurzen.