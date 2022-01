Premium Het beste van De Telegraaf

Veel vragen bij financieel adviseurs over spaartaks na uitspraak Hoge Raad

Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Financieel adviseurs krijgen van hun klanten veel vragen over wat voor hen nu de consequenties zijn van de uitspraak van de Hoge Raad over de spaartaks. Dat meldt het Verbond van Financiële Beroepsorganisaties (VFBO), dat vindt dat duidelijkheid vanuit de politiek op korte termijn dringend is gewenst.