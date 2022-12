Premium Het beste van De Telegraaf

Opvallende verschijning verkoopt cursisten een plan: ’En daar heb ik lol in’ Wie zit er achter absurdistische advertenties cursus daytraden? ’Enige gevaar ben je zelf’

Door Bert Dijkstra Kopieer naar clipboard

Rob Wessels drukt zijn cursisten op het hart: „Nooit in paniek raken, altijd vasthouden aan het plan: de koers gaat vanzelf weer dalen.” Ⓒ Rias Immink

Hij valt op met bijna absurdistische advertenties voor zijn cursus daytraden, daghandel op de beurs via internet. Rob Wessels, entertainer in geldzaken, ooit begonnen met een patatkraam waarin je geen patat mocht verkopen. Jongen van de straat, speelvogel op leeftijd. Onze verslaggever – een financiële nono – was een dag cursist bij Wessels in de wereld van short, long en DAX-index. Hij bericht in verwondering.