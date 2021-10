Tankbeurt kost nu €2 per liter

Premium Binnenland

Ruim 2 euro voor een liter benzine: ’Het slaat nergens meer op’

Een torenhoge benzineprijs houdt de gemoederen in ons land bezig. Bij tankstation Avia aan de A1 in het Twentse Deurningen is tanken voor 2,01 euro per liter realiteit geworden. Het is maandagmiddag rond het spitsuur dan ook niet zo druk. Een enkeling gooit de tank toch vol. „Maar het slaat nergens ...