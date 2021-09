Premium Het beste van De Telegraaf

Benzineprijs loopt steeds verder op Tanken voor €2 per liter? Wen er maar aan

Door Theo Besteman

Torenhoge prijzen, een groot deel van de rekening gaat naar de fiscus. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Consumenten zien de benzineprijs op de borden oplopen, tanken voor €2 per liter is de bittere realiteit. Al eerder schoot de literprijs naar die grens. Wat is er aan de hand? Vijf vragen.