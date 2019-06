Huizenprijs op record, maar stijging zwakt af

De gemiddelde prijs van een koopwoning kwam vorige maand uit op €303.240. Dat is het hoogste gemiddelde ooit en een kleine €800 meer dan een maand eerder.

In januari was de gemiddelde huizenprijs voor het eerst meer dan drie ton waard, maar in februari dook de prijs weer onder die grens. Sinds maart zijn woningen gemiddeld weer meer dan €300.000 waard.

In mei werden 19.708 woningen verkocht. Dat zijn er ruim 8% meer dan in dezelfde maand vorig jaar. In heel 2019 loopt de woningmarkt wel achter, mede door de krapte.

Het totaal aantal verkochte woningen ligt 2,5% onder dat van de eerste vijf maanden van 2018. De achterstand op 2018 wordt wel kleiner.

