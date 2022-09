Megafraude toeslagen, ouders harkten ’kinderlijk eenvoudig’ zes ton binnen

Premium Financieel

’Hogere vliegtaks jaagt passagiers naar Brussel en Dusseldorf’

Luchthavens in de grensregio’s zijn de klos door de hogere vliegtaks, die in januari stijgt met €20 naar bijna €30. In ons omringende landen is de vliegbelasting grotendeels lager. De sector dringt er bij minister Kaag (Financiën) op aan om de opbrengst te investeren in schonere luchtvaart.