’KPN mag XS4ALL niet opheffen’

De OR zegt het voorstel van KPN uitgebreid onafhankelijk te willen beoordelen, maar alleen de ruimte hebben gekregen voor een ‘verkennend onderzoek’. In dat verkennende onderzoek zouden volgens OR-woordvoerder Daan Willems ‘direct ernstige gebreken gevonden’ zijn in de businesscase van KPN.’ Een alternatieve businesscase die door adviesbureau Stratix werd gemaakt eind mei zou volgens de OR aantonen dat XS4ALL een sterke winstmaker is binnen het KPN concern, waar maar weinig investeringen tegenover staan.

De OR meent bovendien dat het zich van eigenaar KPN ten onrechte nooit heeft mogen uitspreken over de vraag óf XS4ALL zou moeten worden opgeheven, en alleen maar de vraag heeft gekregen om advies te geven over hóe dat zou gebeuren. Ook daar wil de OR zijn oordeel over uitspreken. KPN zal volgens de wet nu het negatieve advies van de OR moeten meewegen in zijn uiteindelijke besluit over de provider.

KPN zegt in een verklaring de reactie van de OR te betreuren en

Vorige maand startte de OR van XS4ALL al een enqueteprocedure tegen KPN, omdat die de internetprovider slecht zou hebben aangestuurd. Die procedure kan uiteindelijk bij de rechter eindigen.

KPN wil onder topman Maxima Ibarra, die binnenkort al na 16 maanden alweer vertrekt, snoeien in zijn merkenportefeuille. Daarmee hoopt het kosten te besparen en het hoofdmerk KPN te versterken. XS4ALL is sinds 1997 in handen van KPN en geldt als het topmerk voor internetproviders op de Nederlandse markt en heeft nog steeds het imago weten te bewaren als voorvechter van vrijheid, veiligheid en privacy op internet.