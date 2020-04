Analyse: Te vroeg voor discussie over herstarten economie

Ⓒ ANP

Amsterdam - De economische doemscenario’s buitelen over elkaar heen. Zodra een prognose over de omvang van de coronacrisis uitkomt, is die al bijna weer verouderd. Het Centraal Planbureau (CPB) rekent erop dat deze crisis dieper zal zijn dan de kredietcrisis. En als de pandemie lang onder ons blijft, zullen we ook volgend jaar nog in een recessie zitten.