IMF: schade corona naar $9000 miljard

Dat schrijft het Internationaal Monetair Fonds (IMF) in een nieuw halfjaarlijks rapport over de staat van de wereldeconomie. ’De Grote Lockdown’, noemt hoofdeconoom Gita Gopinath de huidige situatie. En de gevolgen daarvan zijn nog groter dan van de wereldwijde crisis van 2008.

Dit jaar krimpt de wereldeconomie met 3%. De raming van vandaag ligt daarmee 6,3 procentpunt lager dan de vorige IMF-berekeningen van januari. Vorig jaar groeide de wereldeconomie nog met 2,9%.

Krimp in Nederland

De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 7,5%, evenveel als de eurozone als geheel. Daarmee doen we het iets slechter dan Duitsland (7% krimp), maar beter dan Italië (-9,1%).

In 2021 verwacht Gopinath een wereldwijde groei van 5,8%, maar dat is op voorwaarde dat de pandemie in de tweede helft van 2020 afneemt en beleidsmakers erin slagen om een enorme golf van faillissementen en ontslagen tegen te gaan. En zelfs met dat herstel ligt de economische activiteit volgend jaar lager dan het geval was geweest zonder corona-uitbraak.

Omvangrijk

Wat deze crisis zo omvangrijk maakt, is dat zowel ontwikkelde als opkomende landen erdoor worden geraakt. Zo verwacht het IMF voor China, de tweede economie ter wereld, dit jaar een plusje van 1,2% groei. Ten tijde van de crisis van 2008 groeide het land nog bijna 10%.

Omdat er nog ’extreme onzekerheid’ is over het verdere verloop van de pandemie, houdt het IMF ook rekening met nog somberder scenario’s. Dat is bijvoorbeeld wanneer de uitbraak in de tweede helft van het jaar niet afneemt, zodat mensen nog langer binnen zitten, banken nog huiverige zijn in het verstrekken van leningen en de wereldwijde productieketens nog langer verstoord zijn.

In dat geval zakt de wereldeconomie nog eens 3% extra weg, bovenop de 3% waar het IMF in het basisscenario rekening mee houdt.

Samenwerken

Het IMF roept landen nu op samen te werken. „Dat is nodig om te zorgen dat de wereld niet de-globaliseert, zodat het herstel niet beschadigd wordt door nog meer productieverlies.” Zelf heeft het fonds al $214 miljard aan schulden kwijtgescholden. Het gaat om de 25 armste landen ter wereld, die de komende zes maanden het IMF niet terug hoeven te betalen. Dat geld kunnen ze nu gebruiken om corona-maatregelen te nemen.