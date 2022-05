Ondernemen

Trendbreuk in straatbeeld na jaren van dalingen: zijn er in jouw gemeente meer winkels bijgekomen?

Het aantal winkels in Nederland is in 2021 voor het eerst sinds 2010 gestegen. Dit blijkt uit cijfers die het CBS dinsdag publiceert. In 57% van de gemeenten groeide in 2021 het aantal winkels, vooral in Zuid-Holland en Overijssel. Groningen noteerde in 2021 de meeste winkelsluitingen.