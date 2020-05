Tv, internet en telefoon KPN twee tientjes duurder

De tariefsverhoging is de kleinste in vijf jaar. Voor een gemiddelde consument die internet, tv en vaste telefonie afneemt komt de nieuwe kostenstijging volgens KPN uit op €1,50 per maand, oftewel €18 per jaar. De afgelopen vijf jaar werd het maandtarief telkens met gemiddeld €2,50 tot €2,80 verhoogd. KPN voegt de televisiezender Crime & Investigation toe aan het televisiezenderpakket, maar schrapt de relatief weinig beluisterde radiozender 40UP Radio.

Behalve de prijsstijging van het internetabonnement, voert KPN onder andere ook een verhoging van het beltarief voor de vaste telefoon van een cent door, van 14 naar 15 cent per minuut. De prijsverhoging is volgens KPN nodig vanwege stijgende kosten en investeringen die het bedrijf doet in onder andere de uitrol van glasvezel.

Jaarlijkse ronde

De tariefsverhoging geldt niet voor klanten die contracten hebben afgesloten onder de nieuwe ’Hussel’-tariefstructuur. Volgens een woordvoerder is dat omdat die prijzen pas eind 2019 zijn ingevoerd en wordt daarom niet de inflatie over 2019 doorberekend.

KPN verhoogt al jaren in juni of juli de tarieven, net als VodafoneZiggo dat voor dit jaar nog geen nieuwe tarieven bekend heeft gemaakt. T-Mobile viel vorig jaar de twee grote spelers aan over hun prijsverhogingen met de bewering dat het zelf de tarieven niet verhoogde, maar werd door de rechter teruggefloten toen bleek dat het bedrijf wel degelijk een inflatiecorrectie toepaste.