Premium Het beste van De Telegraaf

Rechtbank: geen dubbele uitkering in toeslagaffaire

Door Pieter van Erven Dorens Kopieer naar clipboard

Gedupeerden van de toeslagenaffaire boden eind januari een petitie aan in de Tweede Kamer Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - De Belastingdienst is bezig forse schadevergoedingen uit te keren in de kindertoeslagaffaire. Daarop brengt de fiscus wel eerder uitbetaalde toeslagen in mindering. „Dat voelt als een trap na”, meent een dakloze en werkloze gedupeerde - en dus begon hij een rechtszaak. Hij vindt zijn compensatie van €55.000 onvoldoende.