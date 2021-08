Wall Street zet somberheid over China opzij; deuk in Tesla

Kopieer naar clipboard

Ⓒ ANP/HH

NEW YORK (ANP) - De aandelenmarkten in de VS wisten maandag overwegend het verlies bij de start weg te werken met nieuwe pieken voor de S&P500 en de Dow. Bij de start maakten beleggers in de VS zich nog zorgen over een vertraging bij de economie in China.