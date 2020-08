Oliebedrijven nemen Dow op sleeptouw

De Dow-Jonesindex stond rond 19.30 uur (Nederlandse tijd) 1 procent in de plus op 27.693 punten. De breed samengestelde S&P 500 steeg 0,2 procent tot 3358 punten en techbeurs Nasdaq leverde 0,2 procent in tot 10.987 punten.

Bij de bedrijven maakte sportartikelenverkoper Foot Locker een koerssprongetje van 6,7 procent. Het kwam met een beter dan verwachte update over het tweede kwartaal van zijn gebroken boekjaar. In de periode tot 1 augustus is sprake van een vergelijkbare omzet die 18 procent hoger ligt. Ook het winstcijfer viel mee, geholpen door fiscale regelingen.

Andere bedrijven die de boeken openden waren onder meer hoteluitbater Marriott International (plus 3,3 procent) en cruisemaatschappij Royal Caribbean (plus 8,6 procent). Beide bedrijven kampten in het tweede kwartaal met een stevig verlies als gevolg van de coronacrisis. Dat is op zich geen verrassing omdat de toerismesector door de crisis sowieso hard wordt geraak. Royal Caribbean voorziet wel mogelijkheden om in Azië en Australië al voor oktober weer cruises te laten varen en heeft al de nodige boekingen voor volgend jaar binnen

Ook techbedrijf Twitter weet de aandacht op zich te richten. Het bedrijf zou met Microsoft de strijd aan willen binden om de Amerikaanse activiteiten van de populaire filmpjes-app TikTok. Microsoft is al in onderhandeling met TikTok-eigenaar ByteDance over een overname. Ingewijden zeiden echter tegen de South China Morning Post dat de kans klein is dat ByteDance een deal sluit voor de verkoop van TikTok. Twitter steeg 2,2 procent, Microsoft daalde 2 procent.

Oliebedrijven als Chevron (plus 2,3 procent) en ExxonMobil (plus 1,8 procent) profiteerden van optimistische verwachtingen van oliegigant Saudi Aramco. het Saudische bedrijf verwacht dat de vraag naar de brandstof ondanks de coronacrisis dit jaar zal aantrekken. Ook de olieprijzen zaten in de lift. Een vat Amerikaanse olie kostte 2,2 procent meer op 42,13 dollar. Brentolie werd 1,6 procent duurder op 45,12 dollar per vat.

De euro was 1,1750 dollar waard tegen 1,1759 dollar bij de slotbel in Europa.