Meer inleg in aanvullende pensioenpotjes

Gerjan de Lange, die in de directie van Brand New Day zit, ziet „een duidelijke groei in beleggingsrekeningen sinds het begin van de coronapaniek. Het is hier veel drukker dan normaal.”

De groep mensen die juist nu zelf geld opzij gaat zetten voor hun pensioen in de derde pijler is tweeledig, zegt de Lange. „Er zijn mensen die het nieuws volgen en nu dus zelf iets aan hun pensioen willen doen. Er zijn zeker zorgen over de pensioenfondsen en het bedrijfspensioen. Dat zijn de twee partijen die normaal gesproken een belangrijk deel het pensioen voor hun rekening nemen.”

Uitkeringen

Het ziet ernaar uit dat pensioenfondsen mogelijk de uitkeringen moeten gaan verlagen, als hun financiële situatie niet verbetert voor het einde van dit jaar. Door de effecten van de coronacrisis op de financiële markten lopen ook de rendementen van de pensioenfondsen een flinke deuk op, met een lagere dekkingsgraad als gevolg.

„Er zijn ook mensen die nu juist instappen omdat ze denken dat het een goed moment is om te beginnen met beleggen”, voegt hij toe. Door de rode beurzen zijn ook veel aandelen goedkoop. Het is voorlopig nog de vraag of het nu echt een ’instapmoment’ is. „Wij hebben daar geen mening over”, zegt De Lange.