Expertteam COVID-zorg: ’Coronaziekenhuis geen optie bij oplaaien van virus’

Het expertteam gaat er vanuit dat er bij een volgende coronacrisis geen extra zorgpersoneel is. Ⓒ Getty Images

Amsterdam - Er komt geen speciaal coronaziekenhuis wanneer het virus weer oplaait. Wel is er meer centrale aansturing nodig, ’één baas die zegt wat er moet gebeuren’, zo adviseert het expertteam COVID-zorg in ziekenhuizen aan het kabinet in een rapport dat vrijdagmiddag aan de Tweede Kamer is gestuurd. „Alleen maar meer bedden erbij dat heeft geen zin”, zegt Edwin Velzel, voorzitter van het expertteam.