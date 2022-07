Philips negatiever na leveringsproblemen en Chinese lockdowns

Door die tegenwind wordt Philips ook negatiever over heel dit jaar. De vergelijkbare omzet neemt tot 3% toe, verwacht het bedrijf. Eerder was dat tussen de 3% en 5%.

In reactie zakte de koers maandag 7% na opening van de beurs in Amsterdam.

Maatregelen

Topman Frans van Houten zegt dat Philips diverse maatregelen heeft genomen om te zorgen dat de leveringsketen weerbaarder wordt. Ook zegt hij dat Philips de prijzen aanpast aan de hogere materiaalkosten die het bedrijf zelf moet betalen, en dat Philips aan de productiviteit werkt.

Verder laat Philips weten al drie miljoen vervangende slaapapneuapparaten of reparatiekits voor die machines te hebben gemaakt. In totaal moet het bedrijf zo’n 5,5 miljoen slaapapneuapparaten vervangen. Het isolerende schuim in die apparaten kon losraken en gezondheidsproblemen veroorzaken bij gebruikers.

In Nederland gaat het om rond de 100.000 apparaten. Daarvan is inmiddels de helft uitgeleverd, al wil dat nog niet zeggen dat de apparaten ook bij patiënten zijn. „De uitlevering gaat via thuiszorgorganisaties, dus wij leveren naar hen uit en zij doen de rest”, aldus Van Houten.

Amerikaanse Justitie

Philips gaat trouwens met de Amerikaanse Justitie praten over geëiste verbeteringen voor zijn fabrieken in de VS. Het medisch technologiebedrijf kreeg daar vorige week een brief over. Het afgedwongen plan volgt op een serie inspecties die de medische toezichthouder FDA vorig jaar deed bij fabrieken waar Philips slaapapneuapparaten maakt.

Topman Van Houten laat weten dat de Amerikaanse Justitie de conclusies van de inspecties in een „soort verbeterplan” vat. „Het is uiteraard een serieuze aangelegenheid, ik wil het niet kleiner voordoen dan het is.” Hij verwacht niet dat de Amerikanen eenzijdig opleggen wat er moet gebeuren. „We gaan ervan uit dat we hierover kunnen praten.”

"Somber stemmend resultaat"

Dit vindt DFT-verslaggever Theo Besteman:

„Onder de streep een somber kwartaalbericht. De outlookverlaging stelde teleur, ook de ebitda en de marge pakten nog lager uit dan veel analisten hadden becijferd. De neergang in China was verwacht. De markt zocht meer geruststelling over de slaapapneu-apparaten, al is het bedrijf met het Amerikaanse Openbaar Ministerie in gesprek over oplossingen. Philips meldt ’bemoedigende resultaten’ voor vervanging. Beleggers zullen vandaag vallen over de fors lagere groei bij de Diagnoses-en Personal Health-afdeling. Aanscherping van kostenbeheersing, betere prijzen en productiviteit vanaf 2023 bij een aangepaste ebitamarge van 14-15% kunnen positief stemmen.”

In China daalde de vergelijkbare omzet van Philips met haast een derde door de coronalockdowns in dat land. Ook kwamen er minder nieuwe opdrachten binnen. Daarnaast kon Philips in enkele fabrieken twee maanden niet produceren en hadden ook toeleveranciers last van de strenge maatregelen tegen het coronavirus.

Verder bleven andere leveringsproblemen een rol spelen, maar ook de wereldwijde inflatie die deels verergerd wordt door de oorlog in Oekraïne. Dat alles zette de resultaten van Philips onder druk.

De omzet van Philips daalde op vergelijkbare basis, dus alleen kijkend naar bedrijfsonderdelen die een jaar geleden ook deel uitmaakten van het concern, dan ook met 7%. Die kwam uit op een kleine €4,2 miljard. Dat leidde ook tot een verlies van €20 miljoen in het kwartaal. Wel steeg het aantal nieuwe opdrachten die Philips binnenhaalde licht.