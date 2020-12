Friese doos vol lekkers

„Zo snijdt het mes aan twee kanten in deze magere horecatijden”, zei de nieuwe voorzitter Tjitte de Wolff die onlangs Bea Brouwer is opgevolgd. „Wij kunnen onze partners wat handel gunnen en wij maken onze culinaire fans blij met een doos vol topproducten van eigen bodem en uit de eigen streek. Een kerstmaaltijd in een van onze restaurants zit er voor hen niet in. Op deze manier denken we aan elkaar”, aldus de directeur van Golden Tulip Hotel Tjaarda en restaurant De Oranjetuin in Heerenveen.

Het samenwerkingsverband van de betere horecazaken in Friesland had een doos vol lekkernijen van zaken die zich aan Fryslân Culinair hebben geafficheerd: onder andere spek van slager Menno Hoekstra, worst van Black Angus van Van Huisstede, huisgemaakte pepermunt van Zuiver Joure, kaas van de Nylander, een potje kruiden van It Hummelhûs, chocola van De Korenbloem/Schaafsma, babbelaarlikorette van Boomsma, Tynjetaler van De Gelder, bonbons van bakker Kluft, Woudster koek van De Vries en drogeworst van gans van Ale de Jager.