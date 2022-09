Vrolijk meebieden voor serieuze zaak

Uroloog prof.dr. Theo de Reijke legde uit: „Bij roken denkt iedereen meteen aan longkanker. Maar roken en blaaskanker, dat is bijna één op één. Jaarlijks krijgen in ons land 13.000 mensen prostaatkanker, 6.000 mensen blaaskanker en 1300 tot 1500 mensen nierkanker.”

Karin Bloemen temidden van Marian en Harrit Kingma, van reisorganisatie TUI. Ⓒ De Telegraaf

Voor zijn onderzoek naar betere behandelingen van patiënten zocht De Reijke, die werkt aan het VU Medisch Centrum in Amsterdam, samenwerking met andere ziekenhuizen en onderzoekscentra, wat in de medische wereld niet vanzelfsprekend is. „Maar ik geloof erin!” zei hij. Zodoende waren artsen van het Antonie van Leeuwenhoek in Amsterdam en het Erasmus Medisch Centrum in Rotterdam er voor het eerst bij tijdens deze avond. Zelfs het Prostaatkankernetwerk in ons land was vertegenwoordigd.

De samenwerkende artsen v.l.n.r. Theo de Reijke (VU), Henk van der Poel (AvL), Harrie Beerlage (A’dam UMC), John Rietbergen (Erasmus MC) en collega Joost Boormans.

Gezellig, zult u sarcastisch denken. Maar dat werd het wel degelijk. Karin Bloemen, die de avond presenteerde, begon meteen goed: „Mensen denken dat het theater duur is. Maar als u deze winter een kaartje koopt en thuis verwarming en licht uit laat, heeft u het zó terugverdiend!”

Peter Barnhoorn en partner Marloes van den Boogaard (l.) met arts Melianthe Nicolai.

Terugverdienen, daarvoor zorgde deze avond ook voor toekomstige patiënten, met een veiling van een indrukwekkende hoeveelheid kavels, die organisator Nelleke Launspach bijeen bracht. Vooral de tafel met ondernemer Hans Jongeneel en rozenkweker Peter Barnhoorn liet van zich horen.

Hans en Joke Jongeneel

Van een tocht onder water met de Onderzeedienst van de marine voor €9000 tot een optreden van illusionist Victor Mids voor €28.000, van alles werd aan hun tafel verkocht. Trainer Louis van Gaal, aan tafel bij Kitty en Benno Leeser van diamantair Gassan, blies ook in de bus. Voor €11.000 kocht hij een optreden dat Karin Bloemen aanbood. Hij legde uit: „Voor het gala van Spieren voor Spieren!” Dus dat wordt vast ook weer een succes.

Hotelondernemer Joost van Damme met zijn echtgenote Chantal

Couturiier Roland Kolk (l.) met Louis en Truus van gaal (m.) en Kitty en Benno Leeser.

Hotelondernemer Joost van Damme, die ook van de voormalige Vlissingse Zeevaartschool een hotel gaat maken, zat wellicht aan de luidruchtigste tafel. Vrolijk werd er meegeboden. Zodoende gaat hij voor €8000 naar Gambia en kocht hij à €7000 een panterkop, gebeeldhouwd door kunstenaar Chris Tap. Die is straks vast in een hotelhal terug te zien.

Stephan Stokkermans, directeur van Huis ter Duin en gastheer van de avond, breidde de hotel-collectie van tientallen schilderijen van George van Herwaarde voor €8000 uit met een nieuwe.

Alles voor het goede doel dat door deze avond ruim €725.000 op de rekening kon bijschrijven. De band van Bryan B. barstte los en het feest was compleet.