’Instorten kaartenhuis Wirecard leest als krimi’

Schrijver Volker ter Haseborg beschrijft in zijn boek wie verantwoordelijk was voor €20 miljard verlies aan beurswaarde bij betalingsafwikkelaar Wirecard. Ⓒ Foto ANP/HH

Berlijn - De ondergang van Duitslands beurslieveling en betalingsverwerker Wirecard leek op een Krimi, èn op een kaartenhuis. Dat betoogt auteur Volker ter Haseborg in het boek ’De Wirecard-Story - Het verhaal van een miljarden-leugen’. „Samen met een collega laat ik zien wie verantwoordelijk was voor het verdwijnen van €20 miljard beurswaarde in het bedrijf, bij de boekhouders en in de politiek.”