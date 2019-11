Adyen wil door met commissaris Van Beurden

Van Beurden zit sinds 2017 in de raad van commissarissen bij Adyen. Daarvoor was hij ook als bestuurder bij het bedrijf betrokken. Hij zit bij het betalingsbedrijf onder meer in de commissie die zich bezighoudt met de benoeming en beloning van medewerkers.

Aandeelhouders hebben het laatste woord over het al dan niet verlengen van de termijn van Van Beurden. Zij komen daar op 14 januari voor bijeen.