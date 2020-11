Galapagos verkoopt onderdeel Fidelta aan Polen

Bij Fidelta werken 181 mensen, waarvan meer dan 150 wetenschappers. De onderzoekstak, die begon als een interne afdeling voor onderzoek en ontwikkeling, heeft een eigen onderzoeksruimte in Zagreb en werkt ook nu al voor andere ondernemingen.

Fidelta past volgens Galapagos niet meer in de strategie. In 2019 zette het onderzoeksbureau een omzet van 17,4 miljoen euro in de boeken en een bedrijfswinst (ebitda) van 2,6 miljoen euro. Dit jaar gaat Fidelta daar naar verwachting ruimschoots overheen.

De overname wordt naar verwachting op 4 januari afgerond.