Albert Heijn schrapt bezorging boodschappen om sneeuwval

"We hebben eerst heel goed naar de situatie gekeken, maar het is onverantwoord om de weg op te gaan", geeft een woordvoerster van Albert Heijn aan. "Het is een extreme maatregel die we niet graag nemen."

Het is voor Albert Heijn niet mogelijk om zelf het tijdstip van bezorging te verzetten. Wel kunnen klanten een andere dag kiezen voor hun bestelling.

Albert Heijn wilde met de e-mail klanten op tijd informeren dat ze zondag niet op een bezorger aan de deur moeten rekenen, zodat ze eventueel nog zelf naar de supermarkt kunnen. De keten verwacht vooralsnog dat de distributie aan supermarktfilialen zondag wel kan doorgaan, maar houdt ook daar goed in de gaten of dit nog veilig kan.