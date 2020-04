Britse winkelverkopen hard omlaag door coronacrisis

De verkoop inclusief autobrandstof daalde met 5,1 procent vergeleken met een maand eerder. Economen hadden in doorsnee op een daling van 5 procent gerekend. In het land zijn eigenlijk alleen supermarkten, apotheken en andere essentiële winkels nog open. Bij de rest kan op zijn vroegst in mei weer geshopt worden.

Het gaat om de eerste maand waarin de coronacrisis volledig doorwerkt in de cijfers. In februari gingen de winkelverkopen nog met 0,3 procent omlaag. Die gegevens werden verzameld voor de coronacrisis echt toesloeg in Groot-Brittannië.

In het Verenigd Koninkrijk zijn tot dusver bijna 426.000 mensen getest op het coronavirus, bleek donderdag. Daarvan bleken ruim 138.000 personen het virus ook daadwerkelijk te hebben. Ook prominente Britten als premier Boris Johnson en prins Charles zijn eerder besmet geraakt. Het officiële dodental stond donderdag op 18.738.