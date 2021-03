Coronasteun voor huishoudens is ’doekje voor het bloeden’

Premium Binnenland

’Utrecht heeft nog te weinig niet-westerse ambtenaren’

Slechts veertien procent van de ambtenaren in Utrecht is van niet-westerse afkomst. Daarmee is het personeelsbestand van de gemeente geen goede afspiegeling van de samenleving. In de domstad heeft ongeveer negentien procent van de totale werkzame beroepsbevolking een niet-westerse migratieachtergron...