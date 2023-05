Premium Het beste van De Telegraaf

Lonen in mei bijna 8% omhoog

Door Connie de Jonge Kopieer naar clipboard

Kappers krijgen er dankzij de cao die deze maand werd afgesloten 9% bij. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Werkgevers moeten steeds dieper in de buidel tasten om hun personeel tevreden te houden. In nieuwe cao’s die in mei werden afgesloten rolde gemiddeld een loonstijging van 7,8% uit de bus. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van werkgeversvereniging AWVN, die spreekt van een nieuw hoogtepunt.