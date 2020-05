Shell doet Amerikaans schaliegas-onderdeel van de hand

De transactie gaat per 1 januari dit jaar in. De bedoeling is dat Shell het geld cash krijgt overgemaakt. NFG heeft echter de mogelijkheid om als tegenprestatie tot 150 miljoen dollar aan aandelen NFG te verstrekken. De transactie past volgens Shell in de ingezette strategie van het verkopen van niet-kernonderdelen.

De huidige netto productie van de putten is circa 250 miljoen standaard kubieke voet per dag. De transactie omvat ook de overdracht van de midstream-infrastructuur die eigendom is van en wordt beheerd door Shell. De verkoop is afhankelijk van wettelijke goedkeuringen en zal naar verwachting eind juli dit jaar worden afgerond.