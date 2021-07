Vandaag ben ik jarig, 55 jaar geworden. Gelukkig in goede – geestelijke en fysieke – gezondheid. Toen ik net begonnen was in pensioenland kwam het rapport van de Commissie Witteveen, september 1995. De vroegste pensioeningangsdatum zou op 55 jaar komen?! Verbazingwekkend. Dat we toen echt dachten dat ’zo vroeg mogelijk met pensioen’ gaan hét doel/Walhalla was in het leven!