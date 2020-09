‘We strompelen van crisis naar crisis (en dat komt door de euro)’

De huidige muntunie is op termijn niet houdbaar. Deze gewaagde uitspraak deed DNB-president Klaas Knot deze week in de HJ Schoo-lezing. Sterke landen profiteren dankzij de euro meer, terwijl zwakkere landen er dieper door in de put raken. Hierdoor strompelen we van eurocrisis naar eurocrisis en dit zal niet veranderen. In de podcast Kwestie van Centen bespreken Martin Visser en Herman Stam het EU-project dat zijn weerga niet kent.