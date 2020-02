KLM flirt met Airbus door Boeing-crisis

KLM koopt nog vliegtuigen van Boeing, zoals deze Dreamliner. Ⓒ KLM

Charleston - Luchtvaartmaatschappij KLM overweegt naar Boeings concurrent Airbus over te stappen voor de Europese vloot. Dat zei president-directeur Pieter Elbers van KLM deze week in Charleston, bij de ontvangst van de achttiende Boeing 787 Dreamliner van de luchtvaartmaatschappij. Opmerkelijk, want KLM betrok de afgelopen tijd de meeste vliegtuigen bij de Amerikanen.