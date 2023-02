Premium Het beste van De Telegraaf

Waar blijven de robots?

Door Chris Broesder

Deze ’snackrobot’ in een restaurant in China helpt je als je honger hebt. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - Al zeker een halve eeuw wordt er gedroomd en gespeculeerd over een wereld vol robots die onze levens stukken makkelijker maken. Maar ons werk hebben ze voorlopig niet overgenomen, getuige de krapte op de arbeidsmarkt. Dat komt, zegt robotica-expert Jim Lawton van Zebra Technologies, omdat we nog in het ’vroege stadium van de robotrevolutie zitten’.