McDonald's ziet verkopen dalen en schrapt vooruitblik

De vergelijkbare winkelverkopen kwamen in de eerste drie maanden 3,4 procent lager uit. Aan het einde van februari stond er nog een plus van 7,2 procent in de boeken, maar in maart kelderden de verkopen toen in veel landen horecagelegenheden dicht moesten of alleen nog open mochten zijn voor afhaal en bezorging. Vrijwel alle Amerikaanse McDonald's-vestigingen zijn nog open, meestal door middel van een drive-thru. Wereldwijd is ongeveer driekwart van de restaurants van McDonald's open.

Eind februari had McDonald's een verwachting uitgesproken voor dit jaar, maar die kan nu weer de prullenbak in. De uitbraak van het coronavirus brengt namelijk veel onzekerheid over "de gevolgen voor de mondiale economie en de bedrijfsvoering" van McDonald's met zich mee. De fastfoodketen denkt 1 miljard dollar minder te investeren, met name omdat er minder nieuwe filialen open zullen gaan. Het bedrijf zegt met zijn franchisenemers samen te werken om te zorgen dat zij de onzekere tijden ook overleven.