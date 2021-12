Randstad doet aangifte tegen Sywert van Lienden om mondkapjesdeal

Het uitzendconcern was vorig jaar betrokken bij het initiatief van Van Lienden om mondkapjes naar Nederland te halen, maar wist niet dat de oprichters van de stichting Hulptroepen Alliantie zelf miljoenen zouden overhouden aan de deal. Randstad heeft daarom besloten mee te doen met de aangifte die al langer door advocaat Peter Plasman werd voorbereid, bevestigt een woordvoerster na berichtgeving door nieuwssite Follow The Money.

Liefdadigheid

Van Lienden en zijn partners maakten met het ministerie van Volksgezondheid afspraken voor de aankoop van miljoenen mondkapjes. Meerdere bedrijven en vrijwilligers werkten mee aan het initiatief in de veronderstelling dat het allemaal liefdadigheidswerk was. Plasman kondigde in oktober al aan aangifte te zullen doen namens verschillende mensen die zich misbruikt voelden.

Ook vijftien medewerkers van Randstad zetten zich in voor de Hulptroepen Alliantie. Zij werkten bijvoorbeeld mee aan de logistiek en het opzetten van de it-structuur. Tegen FTM benadrukt hoofd juridische zaken Patrick van der Herberg dat Randstad er vanuit ging dat het een non-profitinitiatief was om de zorg van mondkapjes te voorzien. Toen bleek dat er miljoenen mee werden verdiend, was dit volgens hem een „schok” en hij vindt dat dit „niet deugt.”

’Primair niet om geld’

Randstad heeft naar eigen zeggen tevergeefs aan het drietal verzocht om de miljoenen terug te storten naar de overheid. Toch is het concern vooralsnog niet van plan om ook een civiele claim in te dienen. Van der Herberg heeft aan FTM laten weten dat het de onderneming niet „primair om het geld gaat.”

Van Lienden was woensdagochtend niet direct bereikbaar voor commentaar.