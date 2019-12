'Beursgang Aramco voor bovenkant prijs'

Riyad - Het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco is van plan bij zijn beursgang aandelen te verkopen aan de bovenkant van de eerder afgegeven bandbreedte vanwege grote interesse van lokale particuliere beleggers. Dat zou betekenen dat de stukken voor een prijs van 32 riyal per aandeel in de markt gezet gaan worden, aldus bronnen tegen persbureau Bloomberg.