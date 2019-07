Pas op dat uw geld niet bij de verkeerde terechtkomt. Ⓒ 123RF

Maastricht - Heeft u een goed doel in uw testament opgenomen, controleer dan af en toe bij de Kamer van Koophandel of dit nog bestaat. Anders zal uw geld niet gebruikt worden conform uw wensen. Dat is namelijk het gevolg van een uitspraak van de Rechtbank in Den Haag.