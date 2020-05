Column: investeren in een camping, rendement onbekend

Veel natuur in Lattrop, de plaats waar camping De Bergvennen ligt. Ⓒ Hollandse Hoogte

Vanuit het niets word ik gebeld door TK Vastgoed om te investeren in grond. Zij sturen mij informatie over een mogelijkheid in het oosten van het land. Het blijkt de project Dinkelland te zijn, dat vreemd genoeg niet op de website staat.