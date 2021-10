Stichting Viruswaarheid op de korrel bij justitie

Binnenland

Politie en OM verwachten meer aanslagen na moord De Vries

Drie moorden waren er al op vertrouwelingen van kroongetuige Nabil B. in het Marengo-proces. Meer van dit soort aanslagen zijn volgens politie en OM niet uit te sluiten, zo meldt EenVandaag. „Dat is de prijs die we betalen voor de forse aanpak van de georganiseerde misdaad”, citeert EenVandaag de Am...