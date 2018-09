Beperking aftrekpost bedrijven valt slecht

Hiervoor waarschuwen belastingexperts na het inzien van een wetsvoorstel, waarin de fiscale plannen van het ’Lenteakkoord’ zijn uitgewerkt. De toelichting is begin deze week naar de Tweede Kamer gestuurd. Hierin wordt de renteaftrek van bedrijven die vanuit Nederland een buitenlandse overname doen of een belang nemen gedeeltelijk aan banden gelegd.

Nederlandse bedrijven die op overnamepad gaan in het buitenland, krijgen een fiscaal douceurtje als ze deze financieren met geleend geld. De rentekosten die ze aan de bank betalen, mogen ze aftrekken van hun winst. Hetzelfde geldt bij het nemen van een belang in een onderneming elders. Ook buitenlandse bedrijven die via een Nederlandse vestiging dit soort activiteiten ontplooien, mogen de aftrekmogelijkheid gebruiken.

Grote bedrijven hebben tot aan het Europese hof gevochten voor deze aftrekpost. Maar sinds vorig jaar gaan er in politiek Den Haag geluiden om het verlies aan inkomsten voor de staatskas, naar verluidt €1,2 miljard per jaar, toch weer goed te maken.

