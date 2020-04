'Damrak begint hoger aan drukke beursdag'

Op vrijdag zijn de meeste Europese financiële markten gesloten vanwege de Dag van de Arbeid. In Londen en New York zijn de beurzen op 1 mei wel open.

De Europese markten verwerken daarnaast nog de uitkomsten van de rentevergadering van de Amerikaanse Federal Reserve (Fed). De centrale bank blijft voorlopig doorgaan met het opkopen van obligaties en het ondersteunen van de Amerikaanse economie. De Fed herhaalde de rente dichtbij de nul te willen houden totdat het zeker is dat de economie de recente gebeurtenissen heeft doorstaan.

Shell

Olie- en gasconcern Shell zag de winst afgelopen kwartaal halveren door de coronacrisis en verlaagde het kwartaaldividend. Telecombedrijf KPN kende een solide eerste kwartaal, maar stelde dat het te vroeg is om aan te geven wat de impact van de crisis in de rest van het jaar zal zijn.

BE Semiconductor Industries (Besi) heeft de voorbije maanden zijn orderboek stevig zien groeien. Voor het lopende kwartaal rekent de toeleverancier aan de chipsector op een groei van de omzet met 5 tot 25 procent ten opzichte van het eerste kwartaal.

Corbion

Speciaalchemiebedrijf Corbion zag door de coronapandemie afgelopen kwartaal de verkopen flink stijgen. Bodemonderzoeker Fugro leed daarentegen een groter operationeel kwartaalverlies. Ook drankenproducent Lucas Bols merkt de gevolgen van de crisis. Detacheerder Brunel verwacht zware tijden als gevolg van de virusuitbraak en de lage olieprijs.

Unibail-Rodamco-Westfield kwam woensdag nabeurs al met resultaten. Volgens het winkelvastgoedconcern was de impact van de pandemie in het eerste kwartaal nog "beperkt". De eigenaar van winkelcentra denkt wel de coronacrisis in het lopende kwartaal pas echt te voelen in de resultaten.

Pharming

Pharming heeft van de Europese Commissie formele goedkeuring gekregen voor de behandeling van acute erfelijke angio-oedeem (HAE)-aanvallen bij kinderen met zijn medicijn Ruconest. De goedkeuring komt zes weken sneller dan verwacht, aldus de biotechnoloog. Eerder werd Ruconest al goedgekeurd voor volwassenen en adolescenten.

De euro was 1,0862 dollar waard, tegen 1,0851 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omhoog. Een vat Amerikaanse olie werd 15 procent duurder op 17,32 dollar. Brentolie kostte 9,5 procent meer op 24,69 dollar per vat.