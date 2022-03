Premium Het beste van De Telegraaf

Ideologie en winst schuren voor het eerst bij Triodos

Door Ruben Eg Kopieer naar clipboard

AMSTERDAM - Triodos zit voor het eerst in zijn historie in een spagaat tussen de duurzame doelstellingen en het financiële rendement. De bank moet de stilgevallen handel in de eigen klantcertificaten op gang brengen door de handel open te stellen voor derden. Om de waarde niet in te laten storten moet het rendement van Triodos dan wel omhoog. Een bemoedigend resultaat over 2021 komt dan als geroepen.