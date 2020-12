Banken verleenden voor 33 miljard euro coronasteun

Premium Financieel

Mkb-goeroe De Boeck: ’Dit is desastreus’

In 28 jaar tijd investeerde hij zo’n €100 miljoen in ruim 60 mkb-bedrijven. En waar investeren in maart 2020 ’tennissen in het donker’ werd, is het uiteindelijk zijn beste jaar geworden. Nu er een nieuwe lockdown is aangekondigd, houdt hij zijn hart vast voor de detailhandel.