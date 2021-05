Vraag immens, aanbod beperkt: prijzen vliegreizen stijgen tot wel 60 procent

Vorige week gaven experts uit de reisbranche al aan te vrezen voor prijsstijgingen. Immers: de vraag is immens, maar het aanbod is met een beperkt aantal landen op ’geel’ schaars. Ook hebben vakantieboeren beperkt ingekocht door alle onzekerheid. Uit een analyse van Zoover blijkt dat die vrees werkelijkheid is geworden. Nederlanders blijken ten opzichte van enkele weken geleden gemiddeld 165 euro meer te betalen.

Het platform heeft de gegevens van tien miljoen pakketreizen uit de laatste drie jaar naast elkaar gelegd, en kan zo per bestemming zien of de prijzen omhooggaan. Portugal blijkt een goudmijn: betaalde je voor de versoepelingen 1300 euro voor een reis, nu is dat 2100 euro. „Het aanbod van reizen naar Portugal is schaars, terwijl er een relatief grote vraag is. Portugal is daarnaast ook al langere tijd positief in het nieuws”, zegt directeur Judith Eyck van Zoover. Ook vakantiegangers uit andere landen trekken naar Portugal, omdat dit land is aangemerkt als veilig.

’Minder gestunt’

De prijzen voor een pakketreis richting Griekenland stegen 5 procent, de prijzen richting de gele delen van Spanje stegen nauwelijks. , Ik denk dat de prijzen in de komende weken verder zullen stijgen als de versoepelingen toenemen en de vraag verder stijgt”, aldus Eyck, die overigens niet denkt dat de stijging komt doordat reisorganisaties de coronaverliezen willen goedmaken. „Dan zou daar niet meer worden geboekt. Er wordt gewoon minder gestunt met prijzen. En mensen zijn bereid wat meer uit te geven voor hun vakantie.”

Ⓒ ANP/HH

Zoals altijd is de prijs afhankelijk van de marktwerking. Zodra de vraag verder toeneemt, zal de prijs als gevolg van schaarste kunnen gaan stijgen”, geeft vakantievlieger Transavia in dit verband aan. De vakantiegigant verwacht echter dat dit niet anders zal zijn dan in andere jaren. „Als bepaalde bestemmingen extreem populair zijn en er meer vraag is dan anders, dan zal de prijs doorstijgen.”

Vermoedelijk zullen de prijzen weer gelijktrekken als veel meer landen een geel reisadvies hebben.