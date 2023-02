Berg spaargeld groeit in nieuwe jaar gestaag door naar €432 miljard

In de voorbije maand kwam er in ons land in totaal ruim €1,5 miljard aan spaartegoed bij. Daarmee is de berg aan spaargeld eind januari gegroeid naar een bedrag van €432 miljard, zo komt naar voren uit cijfers van De Nederlandsche Bank.