’Koerdaling KPN op aantrekken topvrouw onterecht’

Vorig jaar kondigde KPN zijn strategie tot 2021 aan, waaronder de focus op winstgevendheid en versnelde versimpeling en digitalisering van processen en producten als belangrijke pijlers. Afgaand op het eerste commentaar van Leroy is ze niet van plan om hier van af te wijken, denkt KBC. Daarnaast vinden de marktvorsers het positief dat het telecombedrijf in een korte tijd vervanging heeft gevonden voor Maximo Ibarra, de vertrekkende topman.

Analist Jos Versteeg van InsingerGilissen zegt over Leroy: „Ik zie geen enkel bezwaar. Dat ze geen internationale fusie nastreeft, is alleen maar goed. Mogelijk grijpen beleggers het nieuws aan om winst te nemen, want de koersdoelen liggen veelal niet veel hoger dan de huidige koers.”

Volgens Versteeg zou financieel directeur Jan Kees de Jager geen betere keuze zijn geweest om Maximo Ibarra op 1 december op te volgen. „Het was van KPN wel een slimme zet om hem enkele jaren geleden binnen te halen, gezien zijn politieke achtergrond. Een goede relatie met de overheid is belangrijk. Het telecombedrijf is in het verleden flink gepakt met de frequentie van kavels.”

ING spreekt eveneens van goed nieuws. „Wij vinden dat Leroy uitstekend past bij KPN. Ze heeft ervaring bij Unilever, is Belgisch en spreekt perfect Nederlands. De Nederlandse en Belgische telecommarkten lijken bovendien veel op elkaar. Proximus heeft ook een sterk trackrecord in de zakelijke markt.”

Marktkenners bij Citi verwachten ook niet dat Leroy aan bestaande plannen van KPN gaat tornen. Als dat wel gebeurt, zal dat „beperkt” zijn. Verder hebben de analisten lovende woorden voor Leroy. „Veel mensen binnen de sector en beleggers hebben respect voor haar.”

Transitie

De transitie van Leroy van Proximus naar KPN verloopt soepel, naar verwachting van de analisten. De twee telecombedrijven hebben veel overeenkomsten. Bovendien presteerde Proximus de afgelopen jaren vooral beter op de zakelijke markt ondanks de uitdagende omstandigheden. De kenners denken dat Leroy deze ervaring ook bij KPN kan inzetten.

KBC hanteert een hold-advies op KPN met een koersdoel van 2,90 euro. Citi heeft een koopadvies op het telecombedrijf met een richtprijs van 3 euro.