Miljardenboete Wells Fargo om spookrekeningen

Medewerkers van Wells Fargo openden jarenlang rekeningen namens klanten, zonder dat die daar toestemming voor hadden gegeven. Zij hoopten op die manier de ambitieuze productiedoelstellingen van de bank te halen. De praktijken speelden tussen 2002 en 2016. De zaak heeft veel stof doen opwaaien in de Verenigde Staten, waar het reilen en zeilen van banken net als in Europa sinds de kredietcrisis onder een vergrootglas ligt.

Wells Fargo zal de miljardenboete betalen aan het Amerikaanse ministerie van Justitie en beurswaakhond SEC. Ook is sprake van een driejarige uitgestelde vervolgingsovereenkomst, waarbij de in San Francisco gevestigde bank zal blijven meewerken aan lopende onderzoeken van de overheid. Acht voormalige topmanagers van Wells Fargo kregen vanwege hun rol in de zaak recent al voor tientallen miljoenen dollars aan boetes opgelegd.