IJskoude douche op wintersport: prijs voor skipas met 10% omhoog

Dat merkt vakantiehuizengigant Belvilla, dat 160 skioorden met meer dan 40 kilometer aan piste tegen het licht heeft gehouden. Met name in Frankrijk en Slovenië vallen de prijzen mee, terwijl Zwitserland juist de hoofdprijs vraagt. Oostenrijk en Italië zitten met gemiddelde prijzen van een kleine €300 voor een weekje skiën in de middenmoot.

Schril contrast

De goedkoopste optie is het skigebied Alpe du Grand Serre, waar je voor zes dagen skiën €141 betaalt. Het Sloveense Pohorje vraagt €159 voor een skipas voor een volwassene. Een schril contrast met het Zwitserse Crans Montana, waar liefst €470,23 moet worden neergelegd voor zes dagen sneeuwpret.

De skipassen zijn dit jaar over de hele linie fors in prijs gestegen. In de Alpenlanden zijn de prijzen gemiddeld zo’n 10% omhoog gegaan, voornamelijk door de enorm gestegen energiekosten. Ook zijn de prijzen een hotelkamer vaak flink omhoog gegaan, en zijn de prijzen in restaurants ook nog eens gestegen.

Booster

Jaarlijks gaan zo’n 1,8 miljoen Nederlanders op wintersportvakantie. Ruim de helft daarvan gaat naar Oostenrijk, al is ook Frankrijk in trek. Veel mensen weken vorig jaar bovendien uit naar Frankrijk, omdat Oostenrijk plots een booster verplicht stelde om het land binnen te komen. Toch merkt Belvilla bijvoorbeeld dat in de kerstvakantie weer volop in Oostenrijk wordt geboekt.