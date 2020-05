Luchtvaart en GE onderuit op lager Wall Street

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,9 procent lager op 23.514 punten. De S&P 500 verloor 0,5 procent tot 2815 punten. Techgraadmeter Nasdaq zette het eerdere verlies om in winst en noteerde 0,2 procent hoger op 8617 punten.

Bedrijven die gevoelig zijn voor de handelsspanningen tussen de VS en China zoals vliegtuigfabrikant Boeing en machinebouwer Caterpillar verloren tot 4,3 procent. Ook sommige bedrijven in de chipsector stonden onder druk. Intel en Qualcomm zakten tot 1,4 procent.

Luchtvaartconcerns als Delta Air Lines, American Airlines, Southwest Airlines en United Airlines stonden tot 10,7 procent lager. Berkshire Hathaway, het investeringsvehikel van superbelegger Warren Buffett, heeft zijn belangen in de vier grootste luchtvaartmaatschappijen in de VS verkocht. Daarnaast kwam het Berkshire (min 3,2 procent) ook met kwartaalcijfers. Doordat de waarde van aandelen en andere investeringen door de coronacrisis waren gekelderd leed de onderneming een nettoverlies van bijna 50 miljard dollar.

General Electric verloor 5 procent. Bij de luchtvaarttak van het industrieel conglomeraat verdwijnen 13.000 banen door de malaise in de luchtvaartsector. De banenreductie gebeurt deels door gedwongen ontslagen.

Techreuzen Apple en Google-moeder Alphabet stonden ook in de schijnwerpers. De bedrijven willen in principe maar één app per land ondersteunen die waarschuwt dat je je in de buurt bevindt van iemand met corona. Apple won 0,1 procent. Alphabet verloor 0,6 procent.

Vleesverwerker Tyson Foods (min 8,1 procent) opende de boeken. Tyson gaf aan dat de kosten door het coronavirus kunnen stijgen door bijvoorbeeld het stilleggen van fabrieken. Verder zei het bedrijf geen verwachtingen voor dit jaar te kunnen geven vanwege de onzekerheden.

De euro was 1,0904 dollar waard, tegen 1,0927 dollar bij het slot van de Europese beurzen eerder op de dag. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,6 procent in prijs tot 19,66 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent meer op 26,48 dollar per vat