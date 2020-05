Wall Street zet onder druk Amazon daling voort

Vlak na het begin van de handel daalde de Dow-Jonesindex procent 1 lager naar 23.482 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte 0,7 procent tot 2810,71 punten en technologiebeurs Nasdaq gleed 0,6 procent weg tot 8546 punten

De vrees voor het oplaaien van de handelsstrijd tussen Amerika en China bleef het sentiment parten spelen. President Trump waarschuwde vrijdag nog om mogelijk nieuwe importheffingen te gaan heffen op Chinese producten. Begin dit jaar hadden beide landen nog een beperkte handelsdeal gesloten.

Verder kijken beleggers in de VS deze week uit naar cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt met op woensdag de banencijfers van salarisverwerker ADP en op vrijdag het officiële banenrapport. Er wordt een forse toename van de werkloosheid voorzien in de maand april en een krimp van het aantal banen.

Smartphonefabrikant Apple raakte nog eens 0,3% kwijt na de terugtrekkende beweging afgelopen vrijdag in reactie op de kwartaalcijfers.

Online retailreus Amazon moest na de tik van eind vorige week nog eens 1% afstaan. Het bedrijf ligt flink onder de vuur van de eigen werknemers die meer beschermingsmaatregelen tegen het coronavirus willen.

Tyson Foods koerste 4,6% lager. De vleesverwerker gaf aan dat de kosten door het coronavirus kunnen stijgen door bijvoorbeeld het stilleggen van fabrieken. Ook zei het bedrijf geen verwachtingen voor dit jaar te kunnen geven vanwege de onzekerheden.

Op macro-economisch gebied worden kort na aanvang gegevens gemeld over de Amerikaanse fabrieksorders in maart. Die zijn naar verwachting stevig gedaald vanwege de coronacrisis. Ook komen definitieve cijfers over de orders voor duurzame goederen. Bij een voorlopige raming was voor maart daar een daling van meer dan 14 procent te zien.