Corona maakt alles duurder, behalve het tanken

Het dodelijke Chinese coronavirus gaat de portemonnee van Nederlanders raken. Consumenten zullen voor veel aankopen meer moeten afrekenen, omdat ondernemers hun spullen nauwelijks uit de Chinese fabrieken geleverd krijgen en artikelen elders moeten inslaan of die opnieuw laten maken. De kosten daarvan zijn waarschijnlijk behoorlijk en worden meestal doorberekend aan Nederlandse klanten in de winkels of webshops, zegt winkelexpert Michel Kregel.